Жители Украины не хотят отставки своего президента Владимира Зеленского, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он считает, что слова о госперевороте — «вброс» украинского лидера.

По словам Гончарова, подобные инфоповоды нужны Зеленскому для дополнительной поддержки со стороны Запада, поскольку в Европе сохраняется надежда, что под его командованием ситуация на фронте может измениться.

Ветеран «Альфы» отметил, что Зеленского поддерживают около 60—70% украинцев поддерживают Зеленского, а большая часть уверена, что он одержит победу над Россией. «Если Зеленского и свергнут, то это будет не общественность, а верхушка военного командования, СБУ или Главное управление разведки», — считает Гончаров.

«Только военные могут провести госпереворот. Все остальное нереально, потому что там ужесточается тоталитарный режим, соответственно, вариант гражданской войны на Украине исключен», — сказал он.

1 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании «активистов», которые готовили беспорядки в Киеве. По версии спецслужбы, злоумышленники под видом «вече» планировали объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны, а затем захватить здание Верховной рады и заблокировать работу парламента.

По данным СБУ, группу злоумышленников возглавлял соучредитель некоей общественной организации, которая с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

Предполагаемых участников заговора задержали, им предъявили обвинение в «совершении действий и призывов, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват власти» (ч. 1, 2, 3 ст. 109 УК Украины). Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.