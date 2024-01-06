Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, заявление о готовности отдать пленных украинских военных он сделал для того, чтобы «показать истинное лицо американских политиков».

«Очевидно, что Штаты это [снятие санкций в обмен на выдачу пленных] не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. [Американский военный эксперт] Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — добавил глава Чечни.

До этого Кадыров заявлял о готовности освободить взятых в плен бойцов ВСУ в обмен на отмену санкций, введенных против его матери и дочерей, «ни в чем не повинных людей». Глава Чечни утверждал, что передает список пленных для возможной сделки американцу Скотту Риттеру, который посетил масштабное построение сотрудников силовых структур в Грозном.

Кадыров продемонстрировал военному эксперту видеозапись с украинскими пленными, которые сказали, что предложено освободить 20 человек при условии снятия санкций с близких руководителя Чечни, его самолетов и лошадей.

Построение с участием сотрудников силовых структур и представлением военной техники прошло в чеченской столице в пятницу, 5 января. По словам Кадырова, там присутствовали более 25 тыс. бойцов в полной экипировке, были выставлены сотни боевых машин и трофейное западное вооружение.

На мероприятие позвали Скотта Риттера — бывшего инспектора ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, который ранее служил в разведке Корпуса морской пехоты США. По словам Кадырова, Риттер «справедливо отметил неоправданно негативное отношение Запада к Чеченской Республике и ее представителям».

В отличие от подавляющего большинства западных военных экспертов, Риттер зачастую выступает в поддержку России, из-за чего приобрел популярность в российских СМИ. В частности, в октябре 2023 года он говорил, что ВСУ фактически уже разгромлены, и это якобы позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта. В апреле Риттер назвал президента России Владимира Путина «мастером побеждать».

Риттер не впервые приезжает в Чечню. В мае 2023 года он уже посещал Грозный, где презентовал свою книгу «Гонка разоружения». Как сообщало издание «Чечня Сегодня», книга была издана медиагруппой «Комсомольская правда» при содействии и по инициативе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.