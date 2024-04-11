По итогам повторного расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском Росавиация рекомендовала рассмотреть вопрос о соответствии двух топ-менеджеров авиакомпании занимаемым должностям, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет ведомственной комиссии.

Она пришла к выводу, что к вынужденной посадке А320 в поле привели допущенные экипажем множественные нарушения и ошибки. В отчете говорится, что пилоты «Уральских авиалиний» были недостаточно подготовлены к «усложненной ситуации». Причиной этого Росавиация сочла допущенныые авиакомпанией недочеты «при обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей».

Комиссия заключила, что в «Уральских авиалиниях» коммерческе интересы руководства превалировали над обеспечением безопасности. Она также выяснила, что инструкторы авиакомпании вместо летно-методической работы целых полгода занимались производственными полетами и тренировками на тренажерах.

Airbus A320 «Уральских авиалиний» 12 сентября летел из Сочи в Омск, но при заходе на посадку после выпуска шасси у него сработал датчик неисправности гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром — в Новосибирск, хотя с учетом невозможности убрать шасси им не хватало топлива на этот перелет. Осознав это уже в пути, командир воздушного судна совершил вынужденную посадку на пшеничное поле в 186 км от Новосибирска. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Руководство авиакомпании предложило пилотам уволиться по собственному желанию.

По итогам расследования комиссия рекомендовала «Уральским авиалиниям» рассмотреть вопрос о «соответствии занимаемым должностям» двух топ-менеджеров, отвечающих за безопасность полетов. Это двое заместителей генерального директора:

летный директор Сергей Глазков , который проработал в «Уральских авиалиниях» 31 год,

, который проработал в «Уральских авиалиниях» 31 год, директор по качеству Алексей Фомин, чей стаж в авиакомпании составляет 24 года.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова заявила «Известиям», что решение о том, насколько эти двое заместителей гендиректора соответствуют своим должностям, будет принимать совет директоров авиаперевозчика, в состав которого входит Глазков. По ее словам, компания уже выполнила 80% рекомендаций комиссии, проводившей расследование.

Самолет все еще в поле. Что с ним будет

Глазкова добавила, что коммерческая эксплуатация севшего в поле самолета не планируется. В течение семи месяцев «Уральские авиалинии» прорабатывали несколько вариантов перевозки воздушного судна с места посадки, включая вывоз целиком или по частям с помощью вертолета.

Обсуждалась даже возможность взлета самолета с обледеневшего поля, но Airbus 320 способен подняться в воздух только с искусственной площадки, а плотность грунта под ним оказалась слишком низкой. Кроме того, в авиакомпании рассматривали проект строительства взлетно-посадочной полосы прямо на поле, но с учетом расстояния до Новосибирска доставка плит и прочие работы привели бы к нецелесообразным затратам.

В авиакомпании собщили «Известиям», что уже заплатили колхозу им. Ленина 1,2 млн рублей за аренду поля и потратили еще почти 9,3 млн рублей на ограждения, транспорт, контейнеры и охрану. Кроме того, по словам представителя «Уральских авиалиний», значительные суммы авиакомпания тратит на то, чтобы поддерживать техническое состояние аэробуса.

Выводы Росавиации о действиях и решениях пилотов

Уровень профподготовки пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова при проведении «нормальных и аварийных процедур» Росавиация сочла неудовлетворительным. Комиссия пришла к выводу, что оба летчика не обладали достаточными знаниями о работе систем самолета и индикаторов. Кроме того, проверка выявила нарушения в технологии работы экипажа, несоблюдение правил взаимодействия в аварийной ситуации и неправильный расчет топлива и посадочных характеристик.

В отчете комиссии сказано, что после отказа гидравлической системы пилоты действовали дезорганизованно и непоследовательно, затруднялись определить положение шасси при корректной работе датчиков и вообще не рассматривали вариант приземления в Омске, хотя длина ВПП и погодные условия позволяли сесть там.

Решение лететь на запасной аэродром в Новосибирск комиссия расценила как необоснованное и не соответствующее запасу топлива, нехватку которого пилоты, как показал анализ переговоров в кабине, осознавали — равно как и невозможность убрать шасси.

По оценке специалистов Росавиации, решения пилотов были продиктованы рекомендациями авиакомпании — при возникновении неисправностей лететь в тот аэропорт, где есть техперсонал для их скорейшего устранения. Это указание входило в брифинг-пакет, с которым экипаж обязан ознакомиться перед каждым рейсом, однако после аварийной посадки в поле было удалено. Членам комиссии о ней рассказал пилот Белов.

Они с коллегой признались, что принимали решение лететь в Новосибирск из опасения «получить негативную реакцию от руководства» за нарушение рекомендаций, поскольку в Омске починка гидросистемы могла бы затянуться, спровоцировав задержку вылетов и дополнительные расходы для авиакомпании. Комиссия выяснила, что за допущенные отклонения от указаний пилоты «Уральских авиалиний» неформально получали выговоры.

Еще одна посадка в поле

В 2019 году Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле под Жуковским (Московская область) из-за отказа двигателей. Пострадали 74 человека, погибших не было. Один из пассажиров рассказывал RTVI, что их четко проинструктировали перед посадкой и очень организованно провели эвакуацию после нее. Самолет получил такие повреждения, что был разобран на запчасти прямо в поле и списан на металлолом.

На второй день после аварии президент России Владимир Путин наградил командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев Российской Федерации, а бортпроводников — Орденами Мужества.

В отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), завершенном три года спустя и не опубликованном официально, был сделан вывод о неуравновешенном психоэмоциональном состоянии пилотов, ошибочно принятых ими решениях, дезорганизованных и непоследовательных действиях экипажа.

В 2023 году в прокат вышел фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — этой фразой члены экипажа после посадки указывали пассажирам, куда им идти, чтобы покинуть поле. Роль КВС сыграл Егор Бероев, а Дамир Юсупов консультировал съемочную группу.