Вашингтон не намерен развязывать масштабный конфликт с Россией из-за Украины, заявил в разговоре с Инфо24 политолог Юрий Светов. На это, по его мнению, указывает опубликованный в зарубежных СМИ список вооружений, которые США могут поставить ВСУ.

Светов отметил, что вопрос о передаче этих вооружений будет обсуждаться в ходе встречи контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По его словам, радиус действия указанных в списке ракет JASSM не превышает 300 км, что свидетельствует о нежелании США передавать Киеву дальнобойное оружие.

«Это не те ракеты, которые могут ударить по Москве и по Кремлю, к чему призывают разного рода украинские депутаты. Я думаю, американцы намеренно допустили такого рода утечку, чтобы продемонстрировать, что они не хотят провоцировать острый конфликт с Россией. В этом весь смысл», — отметил политолог.

Как полагает Светов, последние события на мировой политической арене показывают, что на Западе развернулся «ожесточенный торг по Украине». Его результаты, по мнению политолога, будут иметь решающее значение для урегулирования украинского кризиса.

«В этом торге кого-то подкупают, кого-то запугивают, на кого-то давят разного рода методами. Смотрите, какой клубок событий: отмена государственного визита Байдена в Германию, срыв совещания лидеров США, ФРГ, Франции и Великобритании для переговоров по Украине, отмена пресловутого второго «саммита мира». То есть под поверхностью происходят какие-то очень сильные и серьезные движения», — заключил Светов.

Ранее в Пентагоне сообщили, что встреча контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, запланированная на 12 октября, отменена из-за того, что на нее не сможет приехать президент США Джо Байден. Причиной такого решения стало приближение урагана «Милтон» к американскому штату Флорида.

8 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава Европейского командования вооруженных сил США Крис Каволи составил список вооружения и оборудования, которые, по его мнению, могут помочь украинской армии. В перечень вошли дальнобойные ракеты класса «воздух—земля» JASSM и сеть обмена данными Link 16, которую используют США и НАТО.

Украина неоднократно запрашивала обе системы, рассказал один из собеседников CNN. По мнению источника, ракеты класса «воздух—земля» могут быть бесполезными, пока ВСУ не достигнут «определенного уровня превосходства в воздухе».