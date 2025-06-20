Евроинтеграция Армении привела к падению ее товарооборота с Россией, из-за этого к концу года обе страны потеряют около $6 млрд, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) российский вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, в Москве думают об изменениях в Армении и оценивают риски, в том числе возможность того, что страна закроет свое воздушное пространство для России, как это ранее сделал ЕС.

Оверчук отметил, что из-за разворота Армении в сторону Евросоюза российский бизнес уже не видит для себя перспектив в этой стране, потому что не видит их и во взаимоотношениях с Европой, передает ТАСС.

«В этом году тенденция продолжается. И у нас падение по текущей ситуации $3 млрд. Очевидно, что где-то $6 млрд к концу года потеряем», — спрогнозировал он в ходе сессии «Россия — Армения».

По его словам, в последнее время в Армении наблюдается снижение объемов торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В республике принимаются стандарты соответствия протоколам Европейского союза для экспортной продукции, что может противоречить стандартам ЕАЭС.

В качестве примера Оверчук привел постановление 374-Н, принятое в Армении, которое требует, чтобы ввозимые в страну пищевые продукты проходили оценку на основании протоколов испытаний, выданных лабораториями стран ЕС.

«Мы считаем, что такой подход не вполне согласуется с нормами договора о Евразийском экономическом союзе. И, соответственно, это означает, что на территорию Евразийского экономического союза начинает поступать сельскохозяйственная продукция, которая не соответствует нашим требованиям», — пояснил Оверчук.

Он отметил, что это несоответствие — лишь один из множества серьезных вопросов, которые возникают в отношениях с Арменией. Вице-премьер подчеркнул, что такие действия Еревана указывают на его стремление ослабить текущие связи с Москвой.

Оверчук не исключил, что при таком курсе на сближение с ЕС Армения может перестать пускать в свое воздушное пространство российские самолеты, как и европейские страны.

«Армения тоже закроет небо? Если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет. И что? Вот все эти сотни авиарейсов в неделю, куда они пойдут?» — задался вопросом российский вице-премьер, предположив, что будут ездить через Тбилиси.

Он отметил, что при такой ситуации будет нарушена система грузоперевозок, и допустил, что то же самое может быть с сухопутным транспортом.

«И на это нельзя не обращать внимания и не думать об этих вопросах. Мы об этом думаем, мы это оцениваем», — подытожил Алексей Оверчук.

В марте Армения приняла закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Замглавы МИД в Ереване Паруйр Ованнисян пояснил, что само по себе это не является заявкой на членство в ЕС, но «отражает стремление граждан Армении вывести углубление партнерства с ЕС на новый уровень». В Кремле предупредили, что Армения не сможет быть одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС. Вице-премьер Оверчук тогда также заявил, что «ЕАЭС и ЕС несовместимы», и сравнил вступление в ЕС с «покупкой билета на “Титаник”».