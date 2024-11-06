Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вышел в лидеры во всех семи колеблющихся штатах: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин. Об этом сообщает CNN.

Согласно предварительным данным телеканала:

Аризона. Трамп — 49,8% голосов, Харрис — 49,3% (подсчитано 52% бюллетеней).

Джорджия. Трамп — 50,7%, Харрис — 48,4%, (подсчитано 93% бюллетеней).

Мичиган. Трамп — 51,3%, Харрис — 46,9%, (подсчитано 44% бюллетеней).

Невада: Трамп — 73%, Харрис — 26,2%, (подсчитано 2% бюллетеней).

Пенсильвания: Трамп — 51,2%, Харрис — 47,7%, (подсчитано 83% бюллетеней).

Северная Каролина: Трамп — 50,8%, Харрис — 47,8%, (подсчитано 90% бюллетеней).

Висконсин: Трамп — 50,8%, Харрис — 47,6%, обработано 75% бюллетеней.

На колеблющиеся штаты приходится 93 голоса выборщиков из 270 необходимых. Они являются центральным местом схватки двух кандидатов.

Ранее Трамп говорил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на президентских выборах.

«Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах», — сказал кандидат от республиканцев.

ABC сообщает, что штаб Харрис нервничает на фоне подсчета первых результатов. По данным телеканала, настроение в штабе Харрис заметно ухудшилось за последние пару часов и сейчас все внимательно следят за эфиром CNN.