США с 1 августа введут 50-процентную пошлину на импорт меди, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, решение было принято на основании «обстоятельной оценки» национальной безопасности страны.

Трамп подчеркнул, что среди металлов, необходимых Пентагону, медь занимает второе место. Она используется при производстве полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, систем радаров, аккумуляторов для электромобилей и гиперзвукового оружия.

Американский лидер заявил, что предыдущее руководство США разорило медную промышленность, но его страна «снова будет строить доминирующую медную индустрию».

«Ведь это, в конце концов, наша золотая эра!» — заявил Трамп.

Президент США анонсировал 50-процентные пошлины на импорт меди еще 8 июля. После этого цены на медь на нью-йоркской бирже Comex выросли на 17%. Bloomberg отмечает, что это стало самым большим внутридневным приростом за всю историю наблюдений.

После официального объявления о введении пошлин медь подорожала на 2,6% — до $5,63 за фунт. Мировые базовые цены на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 0,5% после пятидневного снижения.

Bloomberg подчеркивает, что введение пошлин нанесет ущерб производителям в разных отраслях —от автомобилей до бытовой техники. Это связано с тем, что США зависят от импорта меди из Чили, Канады и Мексики. Аналитики и крупные игроки отрасли предупреждают, что стране потребуется много лет, чтобы создать значительный внутренний потенциал.

Некоторые трейдеры пытаются доставить грузы в США до 1 августа. Кроме того, поставки меди переносят на Гавайи и в Пуэрто-Рико, чтобы сократить сроки отгрузки.