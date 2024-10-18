Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что за начало военного конфликта на Украине несет ответственность ее президент Владимир Зеленский.

«Это не значит, что я не хочу ему помочь, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был позволить этой войне начаться… Украина уже не та, что была раньше», — пояснил Трамп.

Кандидат в президенты США также назвал украинского лидера «лучшим продавцом», которого он когда-либо видел, отметив, что Вашингтон тратит на поддержку Киева огромные суммы.

«Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему $100 млрд. Кто еще в истории получал такие деньги?» — отметил Трамп.

26 сентября на предвыборном митинге в Северной Каролине кандидат в президенты говорил, что после почти трех лет российской военной операции «Украины больше нет». По его словам, Киеву следовало согласиться на уступки Москве еще за несколько месяцев до начала боевых действий, потому что «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

Выступая перед избирателями, Трамп в очередной раз сказал, что в случае его пребывания у власти российско-украинский конфликт был бы предотвращен. При этом, как обратили внимание американские СМИ, политик воздержался от критики в адрес Москвы, сказав лишь, что президент России Владимир Путин — «не ангел».