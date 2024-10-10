Кандидат в президенты США от Республиканский партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что повторных дебатов с его Камалой Харрис не будет. По его словам, в этом нет необходимости, так как Харрис говорила о намерении продолжать курс, выбранный действующим президентом Джо Байденом.

«Вчера Камала четко заявила, что не стала бы поступать иначе, чем Джо Байден, так что спорить не о чем», — написал Трамп в ответ на предложение телеканала Fox News о проведении дебатов 24 или 27 октября.

По словам бывшего президента США, «матча-реванша не будет», потому что «уже слишком поздно, голосование уже началось».

10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) прошли предвыборные Харрис и Трампа. Последний заявил, что дискуссия с Харрис была лучшей за всю его политическую карьеру.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, на них изберут 47-й американский лидер. Согласно исследованию Emerson, минимальный разрыв между Трампом и Харрис — всего 2% (50% против 48%), — но все-таки большинство отдает предпочтение действующему вице-президенту.

При этом экс-президент все же сохраняет преимущество среди избирателей старше 50 лет.

Схожие результаты продемонстрировал опрос NPR/PBS/Marist. А вот New York Post дает разрыв уже в 4% в пользу Камалы Харрис: 51% против 47%. Тем не менее в решении насущных проблем, таких как инфляция, нелегальная миграция и рабочие места, избиратели больше доверяют Трампу.