Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social несколько дипфейков, изображающих Тейлор Свифт и ее фанатов, выражающих поддержку его президентской кампании.

В Truth Social Трамп поделился несколькими скриншотами из Х (бывший Twitter), изображающими женщин в футболках с надписью Swifties for Trump [фанаты Тейлор Свифт — за Трампа].

Одна из картинок была скриншотом сатирической «новости» о том, что отмена концертов Свифт в Вене якобы побудила ее поклонниц поддержать Трампа. Другая картинка представляет собой изображение певицы в образе дяди Сэма с подписью: «Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа».

«Я согласен!» — прокомментировал Трамп эти изображения.

Сама певица новость не комментировала и не выступала в поддержку Трампа — равно как и других участников президентской гонки после того, как в 2020 году высказывалась в пользу кандидатуры Джо Байдена.

«Я подписал и был ответственен за Закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и других музыкантов. Джо Байден не сделал и не сделает для Тейлор ничего. Ни при каких обстоятельствах ей не стоило бы поддерживать продажного Джо Байдена и быть нелояльной по отношению к человеку, который принес ей столько денег», — писал ранее Трамп в Truth Social.

Он выразил уверенность в том, что певица не должна поддерживать Демократическую партию на президентских выборах 2024 года.

Некоторые нейросети, например созданная Илоном Маском Grok, способны создавать генерировать изображения политических лидеров, знаменитостей и авторских произведений, а также сексуализированный и жестокий контент. В России предлагали ввести за дипфейки уголовную ответственность. В Китае за публикацию дипфейков без дисклеймеров такая ответственность действует с 2019 года.