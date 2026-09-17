Президент США Дональд Трамп сохранил Индию в перечне 23 стран, которые Вашингтон считает крупными территориями транзита или производства запрещенных наркотиков. При этом американский лидер отдельно похвалил премьера Нарендру Моди за борьбу с незаконным выращиванием опийного мака.

Соответствующее президентское определение на 2027 финансовый год Трамп направил Конгрессу 15 сентября, а Белый дом опубликовал его основные положения 16 сентября.

В перечень наряду с Индией вошли Китай, Пакистан, Афганистан, Мексика, Колумбия, Перу, Венесуэла и ряд государств Центральной Америки и Карибского бассейна. Вашингтон формирует список в соответствии с американским законодательством, учитывая масштабы производства наркотиков, движение прекурсоров и роль территории страны в международном наркотрафике.

При этом попадание государства в перечень само по себе не означает, что его власти плохо борются с наркотиками. В администрации Трампа пояснили, что страна может находиться в списке из-за географических, экономических или торговых факторов даже при активной работе правоохранительных органов.

Трамп отдельно отметил действия индийского правительства против нелегального выращивания опийного мака и меры по защите цепочек поставок. Президент США также заявил о намерении продолжать сотрудничество с Нью-Дели в рамках американо-индийской программы по борьбе с наркотиками.

Белый дом при этом выделил из 23 государств четыре — Афганистан, Боливию, Мьянму и Колумбию. По оценке Вашингтона, за предыдущие 12 месяцев они не предпринимали достаточных усилий для выполнения своих международных обязательств в сфере борьбы с наркотиками. Индия в эту отдельную категорию не вошла.

В отношении Китая Трамп вновь поднял вопрос о прекурсорах, используемых при производстве запрещенных веществ — фентанила, метамфетамина и других синтетических наркотиков. Американский президент заявил, что обсуждал эту проблему с председателем КНР Си Цзиньпином.