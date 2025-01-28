Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Как сообщили в администрации президента, документ Трамп подписал во время перелета из Флориды в штат Мэриленд.

20 января, в день инаугурации, американский лидер заявил, что упомянутая система ПРО будет производиться внутри страны.

«Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью производиться в США», — пояснил Трамп.

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее создание началось в 2004 году в целях противодействия обстрелам с палестинских территорий.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя заявления Трампа о строительстве «Железного купола» в США, пояснил, что Вашингтону не хватит технической и научной базы для создания ПРО аналогичной израильской.

В том, что перспективы США создать аналог «Железного купола» крайне малы убежден и капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в возможности защитить такой системой всю территорию страны.

«Одно дело — “Железный купол” над Израилем, площадь которого в сотни раз меньше площади США. И то он пропускал все-таки достаточно примитивные ракеты, в отличие от ракет умных, которые, допустим, есть у нас. Другое дело — создать это над территорией всех США. Это можно создать вокруг Вашингтона или другого крупного города», — отметил эксперт.