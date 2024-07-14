Дональд Трамп, на которого было совершено покушение, пообещал оставаться стойким и непоколебимым «перед лицом зла». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Мы не будем бояться, а останемся стойкими в нашей вере и непоколебимыми перед лицом зла», — заявил Трамп.

Политик также поблагодарил американцев за их «мысли и молитвы». По его словам, «только Бог предотвратил немыслимое».

Кроме того, Трамп выразил поддержку двум раненым в результате стрельбы.

«Мы молимся о выздоровлении тех, кто был ранен, и храним в наших сердцах память о гражданине, который был так чудовищно убит», — сказал политик.

Как указал Трамп, сейчас «как никогда важно, чтобы мы сплотились и показали свой истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить». «Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду возможности поговорить с нашей Великой Страной на этой неделе из Висконсина, [где с 15 по 18 июля будет проходить съезд республиканцев — прим. RTVI]», — заключил политик.

Покушение на Дональда Трампа было совершено вечером 13 июля на его предвыборном митинге в городе Батлер (штат Пенсильвания). Очевидцы в разговоре с CNN рассказывали, что стрельба была открыта практически сразу после того, как Трамп вышел на сцену. В результате пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы. ФБР установило, что его зовут Томас Мэтью Крукс. По данным CNN, он был зарегистрированным республиканцем, но в январе 2021 года сделал пожертвование в размере $15 группе, которая поддерживает демократов.

Fox News сообщает, что 20-летний Томас Мэтью Крукс был родом из Бетел-Парка (штат Пенсильвания). Этот населенный пункт находится примерно в часе езды к югу от места, где произошло покушение, отмечает телеканал.

Крукс окончил среднюю школу Бетел-Парка в 2022 году. По данным Fox News, он был одним из примерно 20 учеников этой школы, получивших награду в размере $500 от Национальной инициативы по математике и науке. За молодым человеком не числится ни одного уголовного преступления или нарушения правил дорожного движения, а также банкротств, залогов или лишений прав собственности.

Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что Крукс находился на крыше здания, расположенного неподалеку от места проведения митинга. Согласно анализу геолокации, которую произвел телеканал, Трамп был на расстоянии 120-150 метров от стрелка.