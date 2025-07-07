Президент США Дональд Трамп пригрозил государствам, которые поддерживают БРИКС, 10-процентными пошлинами. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — заявил Трамп.

В БРИКС сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.

В конце января Трамп уже говорил, что страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар, иначе их ждут 100%-ные тарифы.

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще. Любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай, Америка»!» — сказал президент США.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доллар для некоторых стран начинает «терять свою привлекательность как резервная валюта». По его мнению, сейчас в мире происходит «эрозия привлекательности доллара».

В феврале Трамп говорил о том, что объединение стран БРИКС «умерло» после угрозы Вашингтона ввести пошлины.

«Если какая-либо торговля будет проводиться в этом случае, то это будет как минимум стопроцентная пошлина», — сказал Трамп. (цитата по Reuters).

С 6 по 7 июля под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро проходит саммит БРИКС. Накануне государства-участники приняли декларацию, в которой говорится об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах. Кроме того, страны БРИКС призвали переформатировать международные институты и высказались против космической гонки вооружений.