Президент США Дональд Трамп на месяц отложил введение 25-процентных пошлин на мексиканские товары. О таком решении он объявил после телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

«Мы провели хороший разговор с президентом Трампом. <…> С этого момента ввод таможенных пошлин приостанавливается на один месяц», — написала Шейнбаум на своей странице в Х.

Она добавила, что стороны достигли соглашения по четырем пунктам. Помимо решения по пошлинам, США и Мексика обязались начать работу по двум направлениям: безопасность и торговля.

Кроме того, Мексика немедленно усилит охрану северной границы, направив туда 10 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, сообщила Шейнбаум. Заявленная цель этой меры — предотвращение незаконных поставок наркотиков в США, в частности фентанила.

США в свою очередь обязуются предотвращать нелегальные поставки оружия в Мексику, добавила Шейнбаум.

В заявлении по итогам переговоров, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп назвал разговор с мексиканским президентом «очень дружелюбным». Он подтвердил пункты соглашения, к которому пришли лидеры двух стран. Американский президент уточнил, что мексиканские солдаты у северной границы будут следить не только за контрабандой наркотиков в США, но и за потоком «нелегальных мигрантов в нашу страну».

Как отметил Трамп, за месяц, на который отложено повышение пошлин на мексиканские товары, должны состояться переговоры при участии госсекретаря США Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высшего руководства Мексики.

«Я с нетерпением жду возможности лично участвовать в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы попытаться достичь соглашения между нашими странами», — написал Трамп.

Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики 1 февраля. Президент США мотивировал это решение необходимостью заставить три страны выполнить свои обещания по прекращению нелегальной иммиграции и наркотрафика. Предполагалось, что повышенные пошлины вступят в силу 4 февраля.