Избранный президент США Дональд Трамп намерен попытаться политически урегулировать претензии к китайской социальной сети TikTok, передает ABC со ссылкой на заявление его адвоката Джона Сауэра.

«Он (Трамп. — Прим. ред.) с уважением призывает к тому, чтобы суд рассмотрел вопрос о приостановке сроков действия закона об отчуждении 19 января 2025 года в то время, когда он рассматривает дело по существу, что даст новой администрации возможность добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству», — сказано в заявлении адвоката.

По словам Сауэра, избранный президент не занимает ничью позицию в споре с соцсетью.

В апреле американский президент Джо Байден подписал законопроект, который запрещает TikTok в США, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней.

16 декабря Трамп встретился с генеральным директором компании ByteDance, которая владееет TikTok, Шоу Цзы Чу. Избранный президент США говорил, что «тепло относится» к этой соцсети, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре.

В 2020 году Трамп, занимая тогда пост президента США, заявил о намерении запретить скачивание этого приложения и мессенджера WeChat (принадлежит китайской Tencent). В частности, он подписал указы, которые запрещают американцам «иметь какие-либо дела» с ByteDance и Tencent. После победы Джо Байдена на президентских выборах американский Минторг «заморозил» введение этих ограничений.