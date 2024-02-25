Кандидат на пост президента США Дональд Трамп поддержал мнение российского президента Владимира Путина о том, что Джо Байден в роли американского лидера выгоднее для России, чем сам Трамп. Такое заявление он сделал на Конференции консервативных политических действий, пишет The Independent.

«На днях [Путин] заявил, что предпочел бы видеть Байдена на посту президента [США], и я с ним согласен», — подчеркнул Трамп.

Экс-глава государства отметил, что во время своего президентского срока он «хорошо ладил» с Путиным. Также Трамп озвучил свои «обычные нападки» на Байдена, в частности, обвинил нынешнего американского лидера в наличии психических отклонений.

14 февраля Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сказал, что Байден более выгоден для России. Президент объяснил свое мнение тем, что действующий американский лидер — более опытный и прогнозируемый «политик старой формации».

«Но мы будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ», — заключил Путин.

Российский лидер, говоря о здоровье Байдена, отметил, что встречался с ним три года назад в Женеве и не заметил никаких признаков недееспособности. «Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет», — добавил он.

Свое мнение по поводу Байдена Путин озвучил, комментируя статью телеканала CNN, сообщившего, что американский президент назвал российского коллегу crazy S.O.B. («сумасшедшим сукиным сыном»). По информации канала, эти слова он использовал в контексте ядерной угрозы на вечере по случаю сбора средств на предвыборную кампанию.

Путин счел нецензурную лексику американского президента в свой адрес «адекватной реакцией» главы Белого дома на заявление о том, что Байден более предпочтителен для России как президент США.

«Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и это реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав», — подчеркнул российский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о нецензурной лексике Байдена в адрес Путина, заявил, что подобные высказывания являются «огромным позором» для США, а также что американскому лидеру «должно быть стыдно» за использование таких слов.