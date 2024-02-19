Кандидат в президенты США Дональд Трамп сравнил себя с умершим в колонии российским оппозиционером Алексеем Навальным, обвинив действующего главу государства Джо Байдена в преследовании. На посвященные этому публикации политика в соцсети Truth Social обратило внимание RTVI.US.

Трамп поделился материалом от аналитического агентства Tippinsights, в котором судебные процессы против бывшего президента сравниваются с преследованием Навального в России. Авторы материала высказывают мнение о том, что Байден воспринимает Трампа как «политического врага» и совершает в отношении него «абсолютно такие же вещи», как российские власти — против Навального.

В частности, в Tippinsights считают, что суд Нью-Йорка, наложивший на Трампа штраф в $350 млн, поступил «по-путински» с бизнесменом, который «помог построить и сделать знаменитым» этот город.

При этом авторы материала подчеркивают, что «Трамп — не Навальный» и, будучи у власти, «не начал новых войн и руководил крепкой экономикой». А лидер российской оппозиции, с их точки зрения, «имел неоднократные проблемы с российским законом, в том числе в связи с несколькими обвинениями в растрате государственных средств».

«Байден:Трамп::Путин:Навальный», — подписал эту публикацию сам бывший президент США, скопировав заголовок материала Tippinsights.

Позже американский политик опубликовал еще один пост, в котором заявил, что «внезапная смерть» Навального помогла ему самому «лучше осознать, что происходит» в стране. По словам Трампа, «радикальные левые политики, прокуроры и судьи» ведут США «по пути к разрушению», держа открытыми границы, проводя «подтасованные выборы» и вынося «категорически несправедливые судебные решения».

«Мы — нация в упадке», — подытожил бывший президент.

Сравнивая себя с Навальным, Трамп лишь вскользь упомянул о его смерти, не высказывая своего мнения по поводу случившегося и не выразив соболезнований родным оппозиционера, отмечает RTVI.US.

Forbes подчеркивает, что Трамп не выдвигает обвинений в адрес Владимира Путина в связи со смертью Навального — в отличие от того же Байдена, который возложил на российского лидера ответственность за случившееся.

Издание напомнило, что 16 февраля, когда стало известно о смерти Навального, бывший конгрессмен США Ли Зельдин в соцсети Х сравнил с ним Трампа, и этот пост получил крайне негативную реакцию со стороны пользователей. Многие отвечали ему очень резко: например, бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш написал Зельдину: «Что, *****, с тобой не так?»

Tippinsights позиционируется как аналитическая компания, которая существует уже 30 лет и публикует обзоры на основе проведенных социологических опросов на разные темы.

«Эти статистические данные, полученные в результате всесторонних, статистически обоснованных опросов, передают то, что думает средний американец. Мы стремимся предоставлять объективную информацию и мысли. Мы выступаем за принципы и политику — капитализм свободного рынка, ограниченное правительство, низкие налоги и сильную программу национальной безопасности — а не за политические партии», — говорится на сайте компании.

О позиции Tippinsights можно судить по заголовкам опубликованных им обзоров — «Предвыборные маневры демократов в 2020 году могут привести к хаосу в 2024 году», «Байден несет ответственность за беспорядки на границе», «Новое правило Министерства труда Байдена может нанести ущерб миллионам малых предприятий и независимых подрядчиков», «13 графиков подчеркивают трудности Байдена, поскольку уровень одобрения его работы упал до 33%» и другие.