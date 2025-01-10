Суд штата Нью-Йорк приговорил избранного президента США Дональда Трампа к «безусловному освобождению» по делу о фальсификации финансовых документов ради сокрытия предполагаемой выплаты $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс. Это означает, что обвинительный приговор остается в силе, но Трампу не грозит ни тюремный срок, ни штраф.

Судья Хуан Мерчан отметил, что никогда прежде суд не сталкивался «со столь уникальным и примечательным стечением обстоятельств».

«Это было поистине исключительное дело», — приводит его слова CNN.

Мерчан отметил, что приговор о безусловном освобождении является единственным приемлемым наказанием, «не посягающим на высшую государственную должность». В заключение судья пожелал Трампу удачи на втором сроке президентства. При вынесении приговора Трамп сидел прямо, поджав губы и слегка нахмурившись, описывает Associated Press (АР). Когда судья пожелал ему удачи, политик склонил голову набок.

Мерчан еще при назначении даты заседания заявил, что планирует приговорить Трампа к «безусловному освобождению», чтобы избежать сложных конституционных проблем. Прокурор Джошуа Стейнгласс также рекомендовал вынести решение о «безусловном освобождении», отметив, что к должности президента нужно относиться с уважением. В то же время прокурор заявил, что Трамп «далек от того, чтобы выражать какое-либо раскаяние в своем преступном поведении», и обвинил политика в постоянных «необоснованных нападках» на суд, прокуроров и присяжных.

Трамп стал первым избранным президентом за всю историю США, осужденным по уголовной статье. Он участвовал в заседании по видеосвязи из своего поместья во Флориде Мар-а-Лаго. Трамп назвал судебный процесс «политической охотой на ведьм», нацеленной на подрыв его репутации и поражение на президентских выборах. По словам политика, ему предъявили обвинение в том, что его бухгалтеры «назвали судебные издержки судебными издержками». Защита Трампа намерена обжаловать вердикт.

Дело Сторми Дэниелс

Порнозвезда Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) рассказала в своей книге, что в 2006 году у нее была сексуальная связь с женатым Трампом. Сам политик это отрицает. По версии обвинения, спустя десять лет Трамп, который тогда шел на первый президентский срок, заплатил Дэниелс $130 тыс. за молчание об их контактах. Актриса подписала договор о неразглашении с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном.

В 2018 году газета The Wall Street Journal написала об этой истории, после чего Дэниелс подала в суд на Трампа и Коэна. Избранный президент и его помощники утверждали, что Коэн заплатил актрисе по собственной инициативе, о чем Трамп якобы узнал не сразу. Коэн признал факт выплат, но заявил, что ни Трамп, ни его структуры не участвовали в сделке.

В конце 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу по нескольким обвинениям, в том числе в незаконных выплатах за молчание женщинам, которые утверждали о связи с Трампом.

В марте 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило Трампу обвинение в подлоге финансовой документации. Политику ставилось в вину, что якобы произведенная Дэниелс выплата была оформлена как расходы на судебные издержки. Также Трампу вменялось, что он компенсировал Коэну эту сумму из средств предвыборной кампании. Республиканец утверждал, что дело против него политически мотивировано и направлено на срыв его предвыборной кампании.

Как шел процесс и почему он затянулся

Присяжные еще в мае 2024 года признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора изначально должно было состояться в июле, но адвокаты политика использовали «практически все доступные им правовые рычаги», чтобы добиться отмены приговора, прекращения дела или, по крайней мере, отсрочки вынесения приговора, отмечает AP.

В июле Верховный суд США признал, что Трамп имеет право на иммунитет от уголовного преследования за официальные действия, совершенные в качестве главы государства. Как поясняет АР, в 2016 году, когда Дэниелс предположительно получила от Трампа деньги за молчание об их сексуальной связи, политик был частным лицом и кандидатом в президенты. В 2017 году, когда выплаты были зафиксированы в документах под видом расходов на оплату юридических услуг, Трамп уже возглавлял Белый дом.

После победы республиканца на президентских выборах в ноябре 2024 года его адвокаты потребовали закрыть дело. Судья Хуан Мерчан неоднократно откладывал вынесение приговора, но в начале января наконец назначил дату заседания.

Адвокаты Трампа до последнего пытались заблокировать вынесение приговора. Они заявили, что принуждение Трампа к защите по уголовному делу и явке в суд в разгар передачи президентской власти «создает конституционно недопустимый риск подрыва национальной безопасности и жизненно важных интересов Америки”. Верховный суд с перевесом в один голос отклонил ходатайство.