Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну гражданам из 12 государств, в отношении еще семи введены частичные ограничения. Как сообщили в Белом доме, это связано с борьбой с терроризмом. При этом Россия, Северная Корея и Сирия в списке не фигурируют.

«Президент Дональд Трамп подписал прокламацию о защите страны от иностранных террористов и других угроз национальной безопасности и общественному порядку, проникающих в Соединенные Штаты. <…> Органы национальной безопасности провели тщательную оценку риска, который страны представляют для США», — говорится в сообщении офисе главы государства.

Так, под полный запрет на въезд попали граждане Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. В документе говорится, что эти страны «представляют очень высокий риск» для Соединенных Штатов.

В категорию «высокого уровня риска» и под частичные ограничения попали Бурунди, Венесуэла, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистан. При этом в подписанной Трампом прокламации говорится, что есть исключения для законных постоянных резидентов, владельцев виз, а также некоторых категорий виз и лиц, «чей въезд в Штаты отвечает национальным интересам».

В Белом доме напомнили, что во время своего первого президентского срока Трамп уже вводил подобные ограничения на въезд для нескольких стран «с неадекватными процессами проверки или значительными рисками для безопасности».

В марте газета The New York Times со ссылкой на источники опубликовала список из 43 стран, гражданам которых могут ограничить возможность въезжать в США. В том перечне фигурировали в том числе Россия, Беларусь, Сирия и КНДР.

Тогда пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс опровергла существование конкретного списка. Она лишь сообщила, что на тот момент по указу главы государства проводился обзор на тему укрепления безопасности, касавшийся виз и разрешений на въезд.

После того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом в качестве 47-го президента США, он потребовал от госдепартамента определить страны, «в отношении которых информация о проверке настолько недостаточна, что требует частичной или полной приостановки въезда граждан этих стран».