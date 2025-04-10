Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Об этом журналистам в Белом доме сказал американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — сказал он.

При этом президент США не уточнил, о каком именно оружии он говорит.

Так Трамп ответил на вопрос об опасениях насчет возможной эскалации из-за повышения пошлин на товары из Китая. Он подчеркнул, что не беспокоится и не ожидает эскалации.

«Президент [КНР] Си [Цзиньпин] — один из очень умных людей в мире, и я не думаю, что он позволит этому случиться», — отметил американский лидер.

США немедленно повышают тарифы для Китая со 104% до 125% из-за «отсутствия уважения», заявил американский лидер Дональд Трамп. Также он объявил, что в отношении других стран будет действовать «90-дневная пауза», а размер пошлин временно составит 10%.

О том, что у США есть тайное вооружение Трамп уже говорил в сентябре 2020 года. По его словам, Вашингтон создает «отличное оружие», в том числе ядерное. Тогда Трамп говорил, что власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы «сильнее, чем когда-либо».