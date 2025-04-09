США немедленно повышают тарифы для Китая со 104% до 125% из-за «отсутствия уважения», заявил американский лидер Дональд Трамп. Также он объявил, что в отношении других стран будет действовать «90-дневная пауза», а размер пошлин временно составит 10%.

«В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые США с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя и неприемлемо», — сообщил он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что более 75 стран обратились к Вашингтону с просьбой провести переговоры по тарифам, эти государства получили отсрочку в три месяца (90 дней) и «существенно сниженную на этот период взаимную пошлину в размере 10%», которая вступает в силу немедленно.

CNBC со ссылкой на опрос Economist пишет, что количество американцев, одобряющих действия Трампа, не одобряет 51% респондентов. Уровень неодобрения главы государства вырос на 5% по сравнению с прошлым опросом, который проводился с 30 марта по 1 апреля.

Согласно новому опросу, 56% американцев считают, что попытки Трампа ввести пошлины на импорт «зашли слишком далеко». Действия политика поддерживает 27% опрошенных.

С начала своего второго президентского срока глава США Дональд Трамп ввел несколько пошлин на китайский импорт общей суммой в 104%. 9 апреля Китай ответил повышением «зеркальной» пошлины до 84%. Ранее в министерстве торговли КНР заявили, что Пекин будет бороться с пошлинами Трампа «до конца».

Вслед за Китаем ответные тарифы на продукцию из США введет и Евросоюз. Европейские пошлины в размере от 10% до 25% затронут такие американские товары как табак, мотоциклы, птицу, соевые бобы, орехи, сталь и алюминий. Ограничения общей стоимостью €22 млрд вступят в силу в три этапа: 15 апреля, 16 мая и 1 декабря.