Страны-члены Евросоюза одобрили пошлины на товары из США общей стоимостью €22 млрд, передает портал Euractiv. Такая контрмера — это ответ на тарифы в 25% на сталь и алюминий из ЕС, введенные Вашингтоном 12 марта.

Европейские пошлины в размере от 10% до 25% затронут такие американские товары как табак, мотоциклы, птицу, соевые бобы, орехи, сталь и алюминий. Ограничения вступят в силу в три этапа: 15 апреля, 16 мая и 1 декабря.

За введение ответных тарифов проголосовало 26 из 27-и государств-участниц ЕС. Против выступила только Венгрия.

«ЕС считает тарифы США необоснованными и разрушительными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

Изначально Еврокомиссия предлагала ввести «зеркальные» пошлины на сумму €26 млрд на более широкий ряд американских товаров, в том числе на бурбон и вино. Однако алкогольные напитки были исключены из европейского тарифного перечня после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением контрпошлин в размере 200% на алкоголь из ЕС.

Теперь в Евросоюзе обдумывают, как ответить на другие американские пошлины: 25% на автомобили и 20% на все товары. Как пишет Euractiv, официальное предложение от Еврокомиссии ожидается к середине мая, если Брюссель не сможет договориться с Вашингтоном.

9 апреля Китай заявил об увеличении ответных пошлин на американский импорт до 84%. В свою очередь, тарифная ставка США на импорт китайских товаров достигла в сумме 104%.

Еще одна страна, которая также ранее ввела «зеркальные» ограничения на продукцию из США, — это Канада. Американские тарифы на канадский импорт действуют с 4 марта.

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении ЕС составили 20%, а универсальная базовая пошлина на весь импорт — 10%.