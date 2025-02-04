Администрация Дональда Трампа обвинила агентство США по международному развитию (USAID) в расточительстве и злоупотреблении, говорится в сообщении Белого дома. Ранее миллиардер и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск призвал закрыть эту организацию.
«На протяжении десятилетий агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетно налогоплательщикам, поскольку перекачивало огромные суммы денег на смехотворные — а во многих случаях и злонамеренные — излюбленные проекты закоренелых бюрократов, за которыми практически не было надзора», — сказано на сайте Белого дома.
В администрации Трампа привели несколько примеров проектов USAID, на которые, как утверждается, были потрачены бюджетные деньги. Среди них:
- «Продвижение разнообразия, равенства и инклюзивности на рабочих местах и бизнес-сообществах в Сербии» — $1.5 млн;
- Постановка «мюзикла на тему разнообразия, равенства и инклюзивности» в Ирландии — $70 тыс.;
- Электромобили для Вьетнама — $2,5 млн;
- «Трансгендерная опера» в Колумбии — $47 тыс.;
- «Трансгендерный комикс» в Перу — $32 тыс.;
- Смена пола и «ЛГБТ*-активизм» в Гватемале — $2 млн;
- Финансирование туризма в Египте — $6 млн;
- «Сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с террористическими организациями, — даже после начала расследования под руководством генерального инспектора»;
- Миллионы долларов для неправительственной организации EcoHealth Alliance, «которая участвовала в исследованиях в лаборатории в Ухане»;
- «Сотни тысяч порций еды для связанных с «Аль-Каидой»** боевиков в Сирии»;
- Печать на 3D-принтере «„персонализированных“ контрацептивов и противозачаточных средств в развивающихся странах»;
- Сотни миллионов долларов для «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, используемых для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане».
Перечисленные Белым домом проекты USAID подкрепляются ссылками на сторонние источники, включая британский таблоид Daily Mail, консервативные издания Washington Examiner и The Washington Times, основанный журналистом Такером Карлсоном и бизнесменом Нилом Пателем новостной портал Daily Caller, поддерживающий Израиль новостной портал Breitbart News, специализированный ресурс о 3D-печати, а также сам сайт USAID, который сейчас доступен только в архивной версии.
* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России
** организация признана в России террористической и запрещена