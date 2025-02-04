Администрация Дональда Трампа обвинила агентство США по международному развитию (USAID) в расточительстве и злоупотреблении, говорится в сообщении Белого дома. Ранее миллиардер и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск призвал закрыть эту организацию.

«На протяжении десятилетий агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетно налогоплательщикам, поскольку перекачивало огромные суммы денег на смехотворные — а во многих случаях и злонамеренные — излюбленные проекты закоренелых бюрократов, за которыми практически не было надзора», — сказано на сайте Белого дома.

В администрации Трампа привели несколько примеров проектов USAID, на которые, как утверждается, были потрачены бюджетные деньги. Среди них:

«Продвижение разнообразия, равенства и инклюзивности на рабочих местах и бизнес-сообществах в Сербии» — $1.5 млн;

Постановка «мюзикла на тему разнообразия, равенства и инклюзивности» в Ирландии — $70 тыс.;

Электромобили для Вьетнама — $2,5 млн;

«Трансгендерная опера» в Колумбии — $47 тыс.;

«Трансгендерный комикс» в Перу — $32 тыс.;

Смена пола и «ЛГБТ*-активизм» в Гватемале — $2 млн;

Финансирование туризма в Египте — $6 млн;

«Сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с террористическими организациями, — даже после начала расследования под руководством генерального инспектора»;

Миллионы долларов для неправительственной организации EcoHealth Alliance, «которая участвовала в исследованиях в лаборатории в Ухане»;

«Сотни тысяч порций еды для связанных с «Аль-Каидой»** боевиков в Сирии»;

Печать на 3D-принтере «„персонализированных“ контрацептивов и противозачаточных средств в развивающихся странах»;

Сотни миллионов долларов для «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, используемых для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане».

Перечисленные Белым домом проекты USAID подкрепляются ссылками на сторонние источники, включая британский таблоид Daily Mail, консервативные издания Washington Examiner и The Washington Times, основанный журналистом Такером Карлсоном и бизнесменом Нилом Пателем новостной портал Daily Caller, поддерживающий Израиль новостной портал Breitbart News, специализированный ресурс о 3D-печати, а также сам сайт USAID, который сейчас доступен только в архивной версии.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** организация признана в России террористической и запрещена