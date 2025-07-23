«Почта России», возможно, размещала деньги для выплаты пенсий и пособий на банковских счетах, чтобы получать доход, вместо развития инфраструктуры компания потратила более 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную помощь разным организациям и более 600 млн рублей — на пиар. К таким выводам, как пишут «Ведомости», пришла Счетная палата по итогам аудита «Почты России» за 2020—2024 годы и за первую половину 2025-го.

По данным экспертов, «Почта России» уделяет очень много внимание пиару и непрофильной поддержке футбольных команд, хотя могла вложить эти средства в улучшение отделений почтовой связи.

Например, в 2019—2023 годах было выявлено, что «в условиях дефицита собственных средств и высокой долговой нагрузки» госкомпания потратила 1,53 млрд рублей «на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям».

«Сразу после акционирования [завершено к октябрю 2019 года] АО “Почта России” предоставило 205 млн рублей спонсорской помощи Российскому футбольному союзу и Футбольной национальной лиге. В 2020—2023 гг. АО “Почта России” предоставило другим организациям 1,146 млрд руб. спонсорской помощи», — говорится в статье.

Кроме того, 601,1 млн рублей ушло на пиар в СМИ и соцсетях, уточняется в материале.

Счетная палата обнаружила, что договоры «Почты России» с дочерней «Почтой сервис» на техподдержку IT-инфраструктуры и бизнес-приложений предусматривали снижение стоимости услуг на 10—15% в 2022 году. Это означает, что компания потратила на 1,922 млрд рублей больше, чем следовало.

Кроме того, Социальный фонд России (СФР) выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1—20 дней в 2020—2024 годах. Фонд объясняет это «возможностью извлечения АО “Почта России” дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах». СФР рекомендовал правительству создать систему компенсации за задержку пенсий и пособий.

Сама «Почта России» заявила, что процент доставки пенсий составляет около 98,6%, а указанные в отчете Счетной палаты крупные суммы связаны с тем, что нужно было выплачивать пенсии «в период с 3 по 9 января в условиях длительных новогодних праздников и приостановки работы в указанные даты территориальных отделений СФР, кредитных организаций, а также структур Центрального банка».

В Минцифры сообщили, что находятся в постоянном взаимодействии с «Почтой России». В ведомстве обратили внимание, что речь идет всего о 136 случаях нарушения сроков доставки выплат, в то время как госкомпания обслуживает свыше 8,7 млн граждан.

«Ведомости» отмечают, что выручка «Почты России» в 2024 году выросла на 1,6% (до 225,6 млрд рублей). При этом вырос консолидированный чистый убыток — в 2,1 раза (до 17,1 млрд рублей).

В первом квартале 2025 года выручка упала на 4,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 52,5 млрд рублей. Убыток вырос в 2,2 раза и достиг 14,9 млрд рублей.

С 2020 года по 2024-й долг «Почты России» вырос на 70% — до 128,3 млрд рублей, а расходы на обслуживание долга в 2021—2023 гг. увеличились на 79,7% (до 10,6 млрд рублей), указала Счетная палата.

Аудиторы ранее уже выявляли системные проблемы в работе «Почты России», отмечается в статье. Среди них — неэффективное управление, убытки и неспособность выполнить задачи по развитию и повышению доступности почтовых услуг.