Красноармейский суд Волгограда приговорил к двум годам шести месяцам колонии-поселения стримера Павла Прокудина, обвиняемого в негативных высказываниях о боге и участниках военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

Прокудину вменялось публичное оскорбление религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), а также возбуждение ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282). По данным суда, в марте 2023 года Прокудин во время стрима «умышленно <…> высказал негативную оценку с использованием табуированной, бранной лексики в отношении Бога» и верующих.

В августе того же года Прокудин высказался, «в том числе в грубой бранной форме», в адрес российских военных. Стример в частности назвал участников военной операции «пушечным мясом» и усомнился в ценности их жизни. Во время записи обоих видео Прокудин был пьян, утверждает суд.

Спустя несколько месяцев, в апреле 2024 года, Прокудин во время прямой трансляции оскорбил пожилых людей. На ролики блогера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, попросив МВД проверить его высказывания. В конце апреля Прокудина задержали в Пензе. Он объяснил свои действия тем, что «выпил и не контролировал свои эмоции». Стример признал вину в суде и раскаялся, сообщили в пресс-службе.

В марте 2021 Прокудин записал стрим, на котором слышны крики пожилой женщины. Интернет-пользователи предположили, что он избивает свою бабушку, и сообщили об этом в полицию. Сам Прокудин заявил, что не избивал бабушку, но иногда она «лезет», и ему приходится ее «отпихивать». Спустя год в канале стримера появилось видео драки с матерью и бабушкой. После этого Прокудина арестовали на 10 суток. В 2023 году блогер привлек внимание полиции после видео с оскорблением мусульман и избиением девушки.

В июле Госдума приняла закон о запрете треш-стримов, предусматривающий штрафы до 1 млн рублей для организаторов и участников таких трансляций. Кроме того, треш-стримы стали считаться отягчающим обстоятельством при совершении таких преступлений, как убийство, побои, истязание, умышленное причинение вреда здоровью, угроза убийством, похищение.