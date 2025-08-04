Рязанский спортсмен Андрей Пуляев скоропостижно скончался при участии в соревнованиях по триатлону IRONSTAR 113, которые проходили в Нижнем Новгороде 3 августа. О смерти мужчины сообщили организаторы в телеграм-канале фестиваля. Он стал третьим за это лето триатлонистом, умершим в ходе заплыва на открытой воде в России, отмечает «Mash на спорте».

В заявлении организаторов говорится, что Пуляеву стало плохо ближе к финишу водного этапа триатлона. Его вытащили из воды и передали дежурившим на фестивале медикам скорой помощи, которые провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти спортсмена.

Соревнования IRONSTAR являются крупнейшей серией стартов по триатлону в России. В нынешнем году они состояли из трех этапов — заплыв в открытой воде на 1,93 км, велогонка на 88 км и бег на дистанцию 21 км. В фестивале приняли участие более 300 человек.

На сайте фестиваля сообщается, что Пуляев выступал в возрастной категории от 40 до 44 лет. Рязанские СМИ пишут, что ему было 42 года.

«Андрей обладал соответствующим опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км. Как и все участники, проходил медицинское обследование для допуска к стартам», — заверили организаторы, выразив глубокие соболезнования семье умершего.

«Mash на спорте» отмечает, что Андрей Пуляев был многократным чемпионом России по зимнему плаванию. На сайте Федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга указано, что за последние пару лет рязанский спортсмен принял участие в Чемпионате ФЗПР, Русском кубке Тихого океана, Рождественском кубке и IV этапе Кубка России.

В марте 2024 года на чемпионате и первенстве Федерации зимнего плавания России в Уфе (Башкирия) Пуляев представлял рязанский Клуб закаливания зимнего плавания «Эврика»: он занял первое место на дистанциях 25 м вольным стилем, 25 м баттерфляем, 50 м вольным стилем и 100 м вольным стилем.

«На первую тренировку по зимнему плаванию он пришёл за компанию с другом. Решил просто проверить себя. Проплыв несколько метров в холодной ноябрьской воде и выйдя на берег, Андрей почувствовал прилив сил. С тех пор он занимается моржеванием», — писала о нем в прошлом году рязанская газета «Панорама города».

В апреле на финальном этапе Кубка Федерации зимнего плавания России (спортивный фестиваль «Русский Открытый Кубок Тихого океана») во Владивостоке Андрей, выступавший за Рязанскую область, вместе со своим земляком Александром Сыком завоевал 17 медалей — 2 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Заплывы проводились в стационарном бассейне с холодной морской водой (+10°С), построенном специально для зимних пловцов.

Судя по данным на странице самого Пуляева в социальной сети «ВКонтакте», сезон триатлона в нынешнем году он открыл в начале июня на IRONSTAR OLYMPIC MINSK 2025. «Собой на старте не доволен, по регламенту (2.20-2.30) не прошел. <…> Выводы сделаны, работаем дальше!» — писал спортсмен под своим фото с забега. Через месяц, в июле, он сообщал, что находится в грузинской Анаклии и тренируется перед фестивалем IRONSTAR.

Другие случаи гибели триатлонистов за последнее время

26 июля в Нижнем Новгороде умер участник заплыва X-WATERS Volga — москвич Дмитрий Ионов. Состязания включали заплывы на 1, 2, 3 и 5 километров. Ионову стало плохо на финише трехкилометрового заплыва. Он поднял руку, чтобы привлечь внимание спасателей, и те сразу же поплыли к мужчине на лодке, чтобы эвакуировать. Однако в момент подъема из воды триатлонист потерял сознание. Его увезли в областную клиническую больницу, где он впоследствии скончался.

«Диагноз в соответствии с принципом врачебной тайны будет сообщён напрямую родственникам», — заявили организаторы, сообщив, что решили не останавливать соревнования.

Бывший врач российской сборной по фигурному катанию Филипп Шветский заявил ТАСС, что причиной смерти Ионова могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне предельной физической нагрузки. Несмотря на предварительные медицинские обследования, многие спортсмены перед соревнованиями начинают «наращивать тренировочный план», пояснил он.

«Состояние на фоне вероятной гипоксии и метаболического ацидоза могло привезти к коронароспазму, аритмогенному шоку и, как следствие, отеку головного мозга и легких», — предположил Шветский.

5 июля на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» на Гребном канале в московском районе Крылатское умер 41-летний спортсмен из Наро-Фоминска, опытный триатлонист Владимир Порфиров, который принимал участие в аналогичных турнирах на протяжении более 10 лет.

На дистанции в милю (1,6 км) ему стало плохо после примерно 900 метров заплыва. Порфиров потерял сознание и начал тонуть. Его вытащили на берег, но реанимировать не смогли.

«Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось», — сообщала Федерация триатлона России в своем телеграм-канале.

Организаторы соревнований сообщили ТАСС, что причиной смерти Порфирова предположительно стала тромбоэмболия. Друг умершего спортсмена, бодибилдер Руслан Силаев, рассказал журналистам, что у триатлониста когда-то были «проблемы с сердцем». Возглавляющий тренерский штаб российской команды по триатлону Дмитрий Полянский заявил:

«Подобное в спорте, к сожалению, случается по ряду причин. Как правило, это связано не именно со спортивной деятельностью, а с состоянием здоровья».

В октябре 2024 года года на первом плавательном этапе IronMan в Барселоне стало плохо 41-летней Елене Смирновой из Санкт-Петербурга. Её повезли в больницу города Калелья, но спасти не смогли: она умерла в машине скорой помощи. Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу предположила, что причиной смерти россиянки могли стать сердечно-сосудистые заболевания, тромб или тромбоэмболия. «Очень редко бывают какие-то другие причины», — пояснила она.

В 2023 году два спортсмена погибли во время соревнований на выносливость Ironman в ирландском Йоле, во время заплыва на 1,7 км. Тела обоих достали из воды, и медики на месте констатировали их смерть. Один из погибших был старше 60 лет, второй — старше 40.

Почему триатлонисты так часто погибают?

Спецкор газеты «Спорт-экспресс» Владимир Иванов, имеющий личный опыт участия в марафонах, делился мнением о том, что на фоне бума любительского экстремального спорта имеет место «бессмысленный героизм», в том числе недостаточно ответственное отношение к своему здоровью при обследованиях и на этапе тренировок. Он отмечал, что участие в большинстве соревнований по триатлону является платным, причем количество мест ограничено, и за них идет конкуренция, поэтому спортсмены хотят «не просто финишировать, но еще и показать высокий результат».

«Смерти и остановки сердца во время соревнований по триатлону не являются редкостью», — заявляли ранее специалисты Minneapolis Heart Institute Foundation во главе с доктором Кевином Харрисом. Согласно собранной ими статистике, на 100 тысяч участников триатлона приходится более одного смертельного случая.

В 2018 году специализированный журнал Annals of Internal Medicine писал, что за 30-летний период во время американских соревнований USA Triathlon (USAT) умерли 135 участников, 85% из них были мужчинами, почти все — старше 40 лет, причем 2/3 почувствовали себя плохо на начальном этапе заплыва.

Исследователи изучили инциденты на триатлоне с 2006 по 2015 годы. На 9 млн участников за этот период пришлось 135 случаев возникновения угрозы жизни, из них 120 были связаны с сердечно-сосудистыми проблемами, в том числе 107 внезапных смертей и 13 остановок сердца с последующей успешной реанимацией. Из отчетов о вскрытии следовало, что в 44% случаев имели место сердечно-сосудистые аномалии, в основном — значимое поражение коронарных артерий (стеноз). Авторы исследования подчеркнули, что риск внезапной смерти для триатлонистов возрастает пропорционально их возрасту, с каждым десятилетием.

В 2013 году Всемирная ассоциация триатлона, владеющая спортивной маркой Ironman, внесла изменения в правила проведения соревнований из-за высокой смертности среди участников за предшествующие годы — отменила массовые заплывы, разделив пловцов по возрастным категориям.