В ночь на 3 июля три человека погибли, еще три пострадали при пожаре не предприятии в Котовске, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение технологических процессов, пишет глава региона в телеграм-канале.

Первышов уточнил, что в результате ЧП погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Пожар оперативно локализовали прибывшие пожарные расчеты.

В прошлый раз Первышов говорил о пожаре 11 июня. Тогда над регионом была отражена массовая атака дронов, которые направлялись в сторону Котовска. Минобороны России сообщало, что в ночь на 11 июня системы ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона, пять из них над Тамбовской областью.

12 июня в Котовске прошел молебен и автомобильный крестный ход. Плахотников поблагодарил всех, кто помог в проведении этого «большого и важного мероприятия».