Промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Башкортостана подверглись атаке трех украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров.

По его словам, первый беспилотник упал на территории одного из предприятий, причинив при этом минимальный урон — выбив стекла в операторской. Два других украинских дрона рухнули в промышленной зоне и не нанесли никакого ущерба.

«В рамках антитеррористической комиссии и оперативного штаба мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений, включающую в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения», — сообщил Хабиров.

Глава Башкирии уточнил, что в результате атаки беспилотников никто не пострадал, а предприятия, на которые было нацелено нападение, продолжают работу в штатном режиме. На место происшествия выехала следственная группа республиканского следственного управления СКР, подразделения МЧС и сотрудники оперативных служб. По словам Хабирова, «ситуация под контролем».

В мае 2024 года украинский беспилотник атаковал «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате удара на установке произошло задымление, но возгорания удалось избежать, и никто в результате не пострадал. Впоследствии в республиканском управлении МЧС уточнили, что повреждение получило здание насосной станции.