Трое детей семи и девяти лет разгромили более 80 надгробий на кладбище в Новосибирской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.



В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем 15 октября в селе Заливино Кыштовского района. По факту случившегося организована проверка.

«Прокурором также будет дана оценка работы органов системы профилактики Кыштовского района», — отметили в прокуратуре.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что на кладбище разбиты надгробные плиты и выдернуты из земли кресты.

Автор видео, которое разместил телеграм-канал АСТ-54 Black, заявил, что памятники сломаны пополам. По его словам, жители села собрались на сход. Мужчина за кадром сначала предложил привести устроивших погром детей и их родителей на кладбище, а затем призвал «выгнать их, как собак», из деревни.

В начале сентября подростки пытались пожарить яичницу на Вечном огне в селе Долгодеревенское Челябинской области. На металлическом корпусе мемориала обнаружили следы разбитых куриных яиц, а рядом скорлупу и остатки других продуктов питания. В СКР эти действия расценили как публичное осквернение символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК).