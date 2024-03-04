Жители Алматы сообщают о сильном землетрясении и срабатывании системы оповещения. Об этом пишут KazTAG и Sputnik.

По данным Sputnik, жители города покидают здания. «Нас трясет очень сильно», — передает корреспондент агентства.

МЧС Казахстана уточнило, что эпицентр землетрясения распоагался в 31 км от Алматы, его магнитуда — 6,1. В городе сила толчков составила 5 баллов. Толчки были зафиксированы в 11:22 местного времени (09:22 мск).

В ведомстве отметили, что в Алматинской области зарегистрирована магнитуда 5 баллов, в Жетысуской (Талдыкорган)- 2 балла.

В конце января также произошла серия землетрясений в восточной части Китая в уезде Аксу возле границы с Киргизией и Казахстаном. Тогда в Алматы пострадали восемь человек. Самые мощные толчки магнитудой 7 баллов произошли 23 января на расстоянии 121 км к западу от округа Аксу на территории Китая и в 270 км к юго-востоку от Алматы. Очаг зафиксирован на глубине примерно 65 км.