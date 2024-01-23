Серия землетрясений произошла в восточной части Китая в уезде Аксу возле границы с Киргизией и Казахстаном. В Китае серьезные травмы получили два человека, четверо — незначительные, пишет Associated Press со ссылкой на пресс-службу правительства региона в соцсети Weibo. В казахстанском Алматы пострадали восемь человек, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

В Аксу, как отмечает Associated Press, было в 2:09 по местному времени (21:09 мск) зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Там обрушились 47 домов, 78 зданий повреждены. В Китайском сейсмологическом центре (CENC) уточнили, что в регионе произошло несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла.

В казахстанском городе Алматы при этом пострадали восемь человек, пишет изднию Nur.kz со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.

По данным ведомства, семь человек после оказания всей необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, состояние еще одного оценивается как тяжелое, он госпитализирован.

В управлении образования Алматы также сообщили, что во всех школах и колледжах города занятия первой смены отменяются. При этом детские сады будут работать в штатном режиме.

Землетрясения начались накануне, 22 января, в первой половине дня. В 12:10 по алматинскому времени (09:10 мск) зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, эпицентр был в 383 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Самые мощные толчки магнитудой 7 баллов произошли 23 января в 0:09 по местному времени (22 января 21:09 мск) на расстоянии 121 км к западу от округа Аксу на территории Китая и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг зафиксирован на глубине примерно 65 км.