Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес свой стул из палаты общин на Парламентском холме в Оттаве и показал язык на камеру. Этот момент удалось запечатлеть фотографу Reuters, снимок моментально завирусился в соцсетях.

Политический обозреватель Toronto Sun Брайан Лилли напомнил, что любому члену Палаты общин разрешено забрать с собой стул, когда он покидает свою должность.

«Я считаю это прекрасной традицией, которую я поддерживаю. Тем не менее это странная фотография Трюдо», — написал Лилли на своей странице в Х.

Часть пользователей Х сочла, что выражение лица Трюдо на снимке говорит: «Наконец-то у меня нормальная жизнь и я наслаждаюсь природой». Комментаторы подчеркнули, что бывший премьер Канады «выглядит по-настоящему счастливым». Некоторые обвинили политика в воровстве. «Трюдо грабил Канаду в течение 10 лет… так почему бы ему не украсть стул, когда он будет уходить?» — задался вопросом один из комментаторов.

Джастин Трюдо официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Канады 6 января 2025 года. Он отметил, что в Канаде возник раскол, парламент фактически парализован несколько месяцев, а правящую Либеральную партию терзают внутренние баталии. Трюдо признал, что не сможет быть лучшим кандидатом на выборах, если ему «придется заниматься внутриполитическими разборками».

Политик возглавлял правительство страны на протяжении 10 лет. В своей речи на съезде либеральных лидеров Трюдо сказал, что «чертовски гордится» сделанным за 10 лет для «среднего класса и людей, которые упорно трудятся, чтобы присоединиться к нему». Он добавил, что власти несут ответственность за то, чтобы «Канада оставалась лучшей страной на Земле».

Новым премьером Канады стал экс-глава Центробанка страны Марк Карни. Тот пообещал, что официальная передача власти произойдет быстро. CBC передает, что депутаты-либералы «ликовали» от убедительной победы Карни, который набрал 86% голосов. По мнению давнего члена парламента от либеральной партии Джуди Сгро, Карни — «тот, кто нужен Канаде, чтобы иметь дело с США», а его экономические знания необходимы для развития страны.