Правительство Турции ведет переговоры с американской компанией ExxonMobil о заключении многомиллиардной сделки по покупке сжиженного природного газа (СПГ), заявил турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар в интервью Financial Times (FT). Таким образом Анкара стремится уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, отмечает издание.

Байрактар заявил, что Турция намерена создать «новый портфель поставок», который исключает зависимость от одного определенного партера. Как отмечает FT, переговоры стали возможны на фоне улучшения отношений между Анкарой и Вашингтоном: турецкая сторона одобрила заявку на вступление в НАТО, а американская в свою очередь одобрила продажу истребителей F-16 на $23 млрд. Кроме того, Турция хочет позиционировать себя как региональный энергетический центр, пишет газета.

По словам Байрактара, речь идет о поставках 2,5 млн тонн СПГ в год, тогда как договор с ExxonMobil может быть заключен на 10 лет. Официальная стоимость этой сделки пока неизвестна, поскольку коммерческие детали по-прежнему обсуждаются.

Согласно оценкам ценового агентства Argus, 2,5 млн тонн СПГ, поставляемого в Турцию, в настоящее время оценивается примерно в $1,1 млрд, отмечает FT. По подсчетам издания, этого объема будет достаточно, чтобы покрыть 7% потребления природного газа в стране за год. В прошлом году Турция импортировала 5 млн тонн СПГ из США на «спотовом» рынке, где энергия покупается и продается для немедленной поставки, рассказал Байрактар.

Министр энергетики Турции отметил, что турецкие власти обращались и к другим американским производителям природного газа с просьбой о заключении сделок по поставке СПГ. Байрактар пояснил, что Анкара стремится диверсифицировать поставки природного газа до того, как в 2025 году истечет срок действия некоторых долгосрочных контрактов с Россией, а в 2026-м — с Ираном. Анкара также заключила долгосрочные соглашения о поставках СПГ с Алжиром и Оманом.

FT подчеркивает, что Россия — крупнейший поставщик природного газа в Турцию. По словам Байрактара, «конкурентные» энергетические сделки с Россией помогли стране избежать энергетического кризиса.

«Для обеспечения энергетической безопасности нам нужно откуда-то брать газ. Это может быть Россия, это может быть Азербайджан, это может быть Иран, или поставки СПГ [из других стран]», — сказал министр и добавил, что «нужно исходить из конкурентных преимуществ» и анализировать, «какой газ дешевле».

По словам Байрактара, в 2023 году СПГ составлял около 30% турецкого импорта по сравнению с 15% в 2014-м. Среди прочего, Турция начинает собственные операции по разведке месторождений и добыче энергоресурсов. В конце этого года страна может начать разведку нефти и в Черном море, заявил он.

22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем сообщил, что Евросоюз планирует включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки российского СПГ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ЕС намерен ввести ограничение на реэкспорт сжиженного природного газа из России через европейские порты в третьи страны. В публикации отмечалось, что сами страны Евросоюза при этом смогут продолжать закупку российского СПГ для использования на своей территории. По данным Bloomberg, часть ограничений коснется непосредственно проекта «Арктик СПГ 2», а также газовых терминалов в Усть-Луге и Мурманске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные санкции в отношении СПГ попытками «выдавливания России с энергетических рынков» и заявил, что таким образом проявляется незаконная и нездоровая конкуренция.