Один из мужчин, пострадавших от удара молнии в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот», скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что остальные трое пострадавших госпитализированы, один из них — мужчина — находится в тяжелом состоянии, а состояние двух женщин оценивается как средней степени тяжести.

Умерший после удара молнии — это 67-летний мужчина по имени Николай, приехавший в Москву из Рязани, сообщает Shot. По данным канала, при падении он получил черепно-мозговую травму и во время госпитализации уже находился в состоянии клинической смерти.

Shot пишет, что четверо пострадавших от удара молнии — это две супружеские пары из Рязани. В тяжелом состоянии находится 39-летний Александр, который шел рядом с Николаем. У их жен электротравмы, одна из них также находится в состоянии гипертонического криза.

Ранее о том, что пострадали туристы из Рязани, журналистам рассказала работающая в «Патриоте» экскурсовод. «Я там вела экскурсию в это время, в храме была с группой. С улицы — гром и вспышка пучком. Вышла — и такая картина. Туристы из Рязани», — сообщила девушка.

Инцидент произошел 28 июля около 14:00. Четверо посетителей парка находились на площади рядом с храмом Вооруженных сил, когда в них попала молния. Все они сразу же упали на каменные плиты, при этом один из мужчин сильно ударился головой. На фото с места происшествия было видно, что у него началось кровотечение. Спутницы мужчин пострадали в меньшей степени, одна из них смогла самостоятельно подняться на ноги.