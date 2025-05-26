Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в московских аэропортах в ночь на 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказала генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная, в некоторых случаях Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо задержки статуса. Это происходит по техническим причинам: по мере поступления информации изменения вносятся в бронирование.

«Агенты должны доносить новые сведения до путешественников. Туристам рекомендовано ожидать информации», — указала Подгорная.

В пресс-службе АТОР отметили, что с полуночи 26 мая Turkish Airlines задержала или отменила более 30% рейсов, которые должны были прилететь во Внуково. Порядка 60% рейсов не прилетели по графику в Домодедово.

В числе прочих, был отменен рейс U6 2804 «Уральских авиалиний» из Бишкека, а также J2 186 авиакомпании AZAL в Баку. АТОР указывает, что задержки рейсов на вылет преимущественно составляют не более часа.

Проблема с нарушением расписания вылетов затронула и регионы. Об изменениях предупредили пассажиров питерского аэропорта Пулково.

«В некоторых аэропортах Москвы в целях обеспечения безопасности полетов повторно введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Обращаем внимание, что возможны изменения в расписании. Пулково также принимает рейсы в качестве запасного. Обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется в штатном режиме», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Вместе с тем в АТОР указали, что 26 мая сбои в расписании рейсов оказались менее существенны, чем «перед вторыми майскими праздниками». «Коллапса в московском авиаузле нет», — подчеркнули в Ассоциации туроператоров.

По данным Росавиации на утро 26 мая, на запасных аэродромах из-за временных ограничений на использование воздушного пространства 25 и 26 мая совершили посадку 32 самолета. Изначально они летели во Внуково, Жуковский и Домодедово.

Вместе с тем в ведомстве оценили ситуацию в московских аэропортах как «спокойную» и заявили, что «массовых скоплений пассажиров нет». По данным на 10:00 мск, на срок более двух часов задержаны три рейса.

В 12:46 мск в аэропортах Домодедово, Жуковского и Калуги были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее прием и вылет рейсов также возобновили в воздушных гаванях Вологды и Череповца. В 15:30 мск в аэропорту Калуги вновь были введены временные ограничения «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».