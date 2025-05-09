Авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву. Первый самолет летит из Антальи в российскую столицу, сообщил перевозчик РИА Новости.

В компании уточнили, что рейс Анталья — Москва вылетел в 07:27 по московскому времени. По данным портала Flightradar24, лайнер приземлится во аэропорту Внуково в 11:35.

Turkish Airlines 8 мая отменила все рейсы с турецких курортов в российские города. В частности, были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что ведомству, Минтрансу и Turkish Airlines удалось договориться о возобновлении с 9 мая в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией.

Масштабные перебои авиаперевозок в столичном регионе начались 7 мая. Отмена рейсов и закрытие аэропортов были связаны с массированным налетом украинских дронов. Минобороны России сообщило о 524 уничтоженных беспилотниках в течение суток. Как заявили в АТОР, отмена рейсов затронула около 15 тысяч человек.