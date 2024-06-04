Авиакомпания «Туркменистан» («Туркменские авиалинии») приостановила полеты по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад со 2 июня на неопределенный срок в целях безопасности и из-за угрозы атак беспилотников. Об этом пишет издание «Бизнес Online» («БО») со ссылкой на представителя авиаперевозчика в Казани.

На официальном сайте пресс-служба авиакомпании сообщила, что полеты из Туркменистана в Россию теперь будут совершаться через Москву. Как долго будут действовать изменения и с чем они связаны, перевозчик не раскрыл.

Однако представители «Туркменских авиалиний» в казанском аэропорте ответили, что послужило причиной отказа от маршрута.

«[Перенос полетов связан] с безопасностью рейсов, беспилотники летали», — приводит слова сотрудника авиакомпании издание.

Утром 31 мая в Атнинском районе Татарстана сбили, предположительно, украинский беспилотник. После этого на некоторых предприятиях Казани объявили эвакуацию, а аэропорты столицы Татарстана и Нижнекамска временно ограничили работу. Сообщается, что это была уже третья атака беспилотников на столицу Татарстана в мае.

На сайте «Туркменских авиалиний» сообщается, что все билеты на рейсы по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад будут действительны для полета в Москву.

Кроме того, для пассажиров, прилетающих в российскую столицу до 17 июня, будет организован бесплатный трансфер в казанский аэропорт. В случае отказа от полета перевозчик будет способствовать переоформлению билета или возвращению денег, говорится в сообщении авиакомпании.

«БО» отмечает, что альтернативных прямых авиарейсов, связывающих столицы Туркменистана и Татарстана, нет. В качестве замены пассажирам предлагаются варианты с пересадками, из-за чего время в пути увеличивается в разы.

По данным «БО», «Туркменистан» уже не первая авиакомпания, решившая приостановить авиасообщение с Казанью. Еще в начале апреля казахстанский перевозчик «Qazaq Air» принял решение о приостановке рейсов в столицу Татарстана из Актобе «в целях обеспечения безопасности». Дату возобновления полетов авиаперевозчик не называл.

Некоторые эксперты, опрошенные изданием, допустили, что на отмену маршрута мог повлиять и экономический фактор. По словам главного редактора портала «Авиа.ру» Романа Гусарова, когда аэропорты часто закрывают из-за угрозы атак дронов, а рейсы отменяют или переносят, авиакомпания несет большие убытки. Также он допустил, что в Казань билеты продаются хуже, чем в Москву.

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник решил, что отмена маршрута может быть связана с вопросами оплаты или обслуживанием самолетов.

Летчик Андрей Литвинов допустил, что между российским и туркменским правительством не достигнуты договоренности о полетах по указанному направлению.

При этом, собеседники издания считают, что приостановка полетов по данному маршруту не станет критичной для российского населения и жителей Татарстана, поскольку это не массовое направление. По словам экспертов, из направление часто использовали как транзит в Юго-Восточную Азию.