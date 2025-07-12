Российское посольство в Париже передало в Москву письмо графа Петра Шереметева, в котором он просит президента Владимира Путина помочь с возвращением в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии 12 июля.

В публикации Шереметев назван «потомком знатного российского рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции». «Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам», — сообщило посольство. В диппредставительстве отметили, что 93-летний Шереметев внес «значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RTVI, что в Кремле пока не получили не получали письмо графа Шереметева Путину. «К сожалению, мне ничего не известно о таком обращении. Пока к нам не дошло», — сказал он. О том, что Шереметев написал письму Путину, 8 июля сообщила «Российская газета». В послании, которое было передано через посла России во Франции Алексея Мешкова, граф утверждает, что хочет исполнить последнюю волю своего отца и вернуться в Россию, «чтобы провести здесь остаток своих дней и упокоиться в земле наших предков».

«Я — <…> горячий патриот России, хочу посвятить остаток своих дней служению родине моих предков на духовном, культурном и историческом поприще. Я хочу переехать в Россию и перевезти мое имущество и коллекции, в чем прошу Вашего содействия», — сказано в письме.

Шереметев назвал Путина «замечательным лидером» и «государственником в лучшем смысле этого слова», а Россию под его руководством — «сильной, собранной, целеустремленной страной».