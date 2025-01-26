Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил во вранье президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что Лукашенко якобы предлагал Киеву нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

«Слушайте, я когда это услышал, мне стало плохо. Для меня это абсолютно было неприемлемо. <…> Клянусь вам, что такого не было. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить. Ты же врешь», — сказал Лукашенко на пресс-конференции.

Он назвал Мозырский НПЗ «лучшим в мире», а также напомнил, что в недавнюю модернизацию завода были вложены «огромные средства». Лукашенко добавил, что нанесение удара по НПЗ было бы ему «не в плюс». Кроме того, это означало бы втягивание в конфликт. «Я никогда не хотел этой войны, я делал все, чтобы этой войны не было», — заявил президент Беларуси.

Он предположил, что некая «развязка» ситуации на Украине наступит в 2025 году.

«В этом году решение, развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будем. Мы же славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго. Но развязка уже будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — заявил Лукашенко.

В начале января Зеленский заявил в интервью подкастеру Лексу Фридману, что Лукашенко якобы извинялся перед ним в первые дни после начала российской военной операции за то, что с территории Беларуси «пускали ракеты». Зеленский утверждал, что Лукашенко якобы советовал «не воевать с русскими» и предложил Киеву в качестве ответа нанести удар по Мозырскому НПЗ, отметив, что это предприятие ему «дорого».