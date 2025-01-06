Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский коллега Александр Лукашенко извинился перед ним в телефонном разговоре в первые дни после начала российской военной операции. Об этом украинский лидер рассказал в интервью подкастеру Лексу Фридману.

«Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинялся. Он сказал: „Это не я, с моей территории пускали ракеты, пускал Путин“. Это его слова, у меня есть свидетели», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, Лукашенко в разговоре сказал «я извиняюсь» и добавил: «Но ты поверь мне, Володя, это был не я. Я не контролирую, <…> это просто ракеты, это Путин, я ему говорил, не надо, это было без меня».

Как утверждает Зеленский, Лукашенко также заявил ему, что «нельзя воевать с русскими».

«Я ему сказал: „Мы никогда не воевали. Ракеты прилетели с твоей земли, с Беларуси. Как ты допустил?“» — привел слова своего ответа украинский президент.

Лукашенко в свою очередь предложил «ответить в ответ», продолжил Зеленский.

«Я до сих пор помню, он мне говорит: „Ударь по нефтеперерабатывающему заводу. Ты же знаешь, как он мне дорог“. Мозырский или как? Я не помню, Мозырский завод. Я ему говорю: „Ты о чем? Какой „в ответ“?» — рассказал он.

Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Беларуси (наряду с Новополоцким). Он расположен в Гомельской области, граничащей с Украиной. Предприятие закупает российскую нефть и ориентировано на экспортные поставки. На нем производятся бензин, дизельное топливо, мазут, керосин, сжиженный углеводородный газ. В апреле 2022 года Лукашенко заявил, что получил информацию об идее украинской стороны нанести удар беспилотниками по Мозырскому НПЗ. Белорусский президент тогда сказал, что Украине «прилетит в десятикратном размере», если это произойдёт. «Все время полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозырю ударим, по НПЗ, они же агрессору поставляют топливо для военных нужд в том числе, значит, законная цель. Ну, я тогда своих военных позвал — вот, поставьте на позиции. Все, что у нас есть, не буду перечислять. И тогда ответим так, что мало не покажется», — заявил Лукашенко.

Среди прочего Зеленский в интервью Фридману не исключил проведение до конца января переговоров об урегулировании военного конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп должен предложить «надежные гарантии безопасности». Когда США и Украина договорятся об условиях мирного соглашения, «тогда мы сможем поговорить с русскими», продолжил Зеленский. Украинский президент добавил, что не поддерживает конфигурацию, в рамках которой он, Трамп и президент России Владимир Путин «вот так просто вместе сядут за стол» переговоров.