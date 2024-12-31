Россия и Украина в 2025 году заключат мирное соглашение, в результате которого Киеву придется смириться с потерей территорий, а вступление страны в НАТО будет заморожено. Такой прогноз дала в своем материале редакция The Financial Times (FT).

По мнению журналистов, президенту США Дональду Трампу придется «пригрозить ужесточением санкций и усилить американскую поддержку Киева, чтобы убедить Москву серьезно включиться в переговоры». Союзники Вашингтона, «по крайней мере, на начальном этапе» убедят Трампа не исключать из повестки членство Украины в НАТО, считает газета.

Президент Украины Владимир Зеленский, по прогнозу FT, согласится на «фактический, но не юридический контроль России» над утраченными Киевом территориями. Также издание не исключает «некоторый обмен территориями» в обмен на европейские гарантии безопасности для Украины при поддержке США. При этом вступление страны в НАТО в конечном итоге будет заморожено, предполагает издание.

Президент России Владимир Путин не раз говорил о готовности к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле. Он повторил это во время прямой линии 19 декабря. Западные СМИ связывают возможное заключение мирного соглашения между Россий и Украиной с возвращением Дональда Трампа на пост президента США. До и после победы на выборах он называл вопрос урегулирования приоритетным, но не говорил, какие именно шаги намерен предпринять для этого.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, сославшись на публикации в американских СМИ о возможных планах команды Трампа, заявил, что Москву они не устраивают.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент “британских и европейских сил”», — сказал глава МИД.

Он отметил, что каких-либо официальных сигналов от США по украинскому урегулированию Россия не получала. До инаугурации Трампа вступать в связь с Россией от имени США уполномочена только администрация действующего президента Джо Байдена, напомнил Лавров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 декабря заявил, что предпосылок для завершения конфликта на Украине или какой-либо его фазы сейчас нет.