В телеграм-канале губернатора Саратовской области Романа Бусаргина появилась первая публикация после гибели его сына в ДТП. В ней глава региона выразил благодарность жителям области за поддержку.

«Дорогие жители, спасибо всем вам за теплые слова поддержки в эти тяжелые для нашей семьи дни. Сегодня вернулся к работе», — написал Бусаргин.

Сын саратовского губернатора погиб в ДТП, которое произошло 22 июля в Саратове, сообщили местные СМИ, в том числе 164.RU, и телеграм-каналы Mash и Shot. В областной прокуратуре рассказали, что 19-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший у обочины. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух и более людей (ч.5 ст. 264 УК; максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что в результате аварии на месте погибли двое пассажиров «Гранты» 19 и 17 лет. Водитель легковушки и еще один пассажир пострадали, их госпитализировали. Имена жертв и пострадавших в сообщениях оперативных служб и силовых ведомств не указаны.

Mash пишет, что сын Бусаргина сидел на переднем пассажирском сиденье «Гранты». По данным «Взгляд-инфо», саратовский губернатор приезжал на место ДТП спустя 10 минут после случившегося.

Свои соболезнования в связи с гибелью сына Бусаргина выразили министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, депутат региональной облдумы Евгений Ковалев и епископ Покровский и Новоузенский Фома.