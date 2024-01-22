Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru прокомментировал решение суда об аресте блогера и бизнес-тренера Елену Блиновскую. Он заявил, что считает неправильным отправлять в следственный изолятор обвиняемых в экономических преступлениях. Жорин отметил, что «тюрьма никого не исправляет, а женщинам там находиться в разы тяжелее, чем мужчинам».

Адвокат также напомнил, что вопрос о непомещении в СИЗО обвиняемых в экономических преступлениях неоднократно комментировали президент России Владимир Путин, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и Совет по правам человека.

«Поэтому я как человек надеюсь, что в отношении Блиновской не изберут такую меру пресечения. Как адвокат я не могу комментировать эту историю, поскольку в этом уголовном деле не участвую», — сказал Жорин.

СК России потребовал заключить Елену Блиновскую под стражу из‑за «неоднократных нарушений» домашнего ареста. Следствие также предъявило блогеру два новых эпизода обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В понедельник, 22 января суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО до 26 апреля. Ее обвиняют в уклонении от налогов на сумму 918 млн рублей и отмывании денег.

Организатор «марафонов желаний» Елена Блиновская 27 апреля 2023 года была задержана при попытке покинуть Россию, она ехала в сторону Беларуси. На следующий день ее отправили под домашний арест по решению Пресненского районного суда Москвы. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 Уголовного кодекса) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1).

По версии следствия, Блиновская предоставляла «информационные услуги» в интернете, при этом используя схему «дробления» своего бизнеса. Она занижала доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц за период с 2019 по 2021 годы на сумму более 918 млн рублей. Кроме того, согласно данным прокуратуры, она отмыла более 43 млн рублей.

В рамках обеспечительных мер по делу блогера были суммарно арестованы 64 миллиарда рублей. Об этом сообщала адвокат Блиновской Наталия Сальникова. Блиновская должна выплатить управлению ФНС по Москве недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей.

В августе адвокат Сальникова сообщала, что ее клиентка выплатила 55 млн рублей налогов. Позже, в интервью Forbes, она уточнила, что назвала сумму приблизительно. По ее словам, «было заплачено столько, сколько было возможно».

В конце декабря Блиновская подала иск с просьбой признать требования налоговой инспекции недействительными и аннулировать решение об аресте ее счетов. Арбитражный суд Москвы отказался разблокировать счета. Согласно информации из телеграм-канала Mash, задолженность Блиновской перед налоговой ежедневно растет на 500 тыс. рублей из-за начисления пеней.