Военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка». Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ТОФ.

«В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа «Малютка»», — говорится в сообщении.

По данным ТОФ, предположительно, найдена дизельная подлодка «М-49», связь с которой была потеряна 16 августа 1941 года. Вместе с субмариной погиб ее экипаж из 22 человек.

Место гибели и тип обнаруженной подводной лодки установил экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов». Моряки обследовали субмарину с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и установили, что по размерам, форме и вооружению она соответствует параметрам подводных лодок типа «Малютка».

В период между 10 и 17 августа 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого пропали две малые подлодки Тихоокеанского флота «М-49» и «М-63». Название «Малютки» субмарины получили название за размеры, позволявшие перевозить их по железной дороге без разборки. У подводных лодок серии «М» было водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.

Поиски пропавших субмарин начались около 20 лет назад. Для этого в разное время были задействованы научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие суда флота.

В мае 2024 года на дне Южно-Китайского моря была обнаружена американская подлодка USS Harder, которая в период Второй мировой войны совершала атаки на японский флот. Субмарина была затоплена у берегов Филиппин 24 августа 1944 года, когда ее повредили японские глубинные бомбы. На борту находились 79 моряков, в том числе знаменитый командир Сэмюэль Диль.