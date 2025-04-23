В Москве провели обыски в квартирах бывших муниципальных депутатов Ильи Азара*, Игоря Глека, Галины Фильченко и Нодари Хананашвили по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, обыски прошли у «сопредседателей и учредителей» организации «Депутаты мирной России»**, деятельность которой была признана нежелательной в августе 2024 года.

Источник RT сообщил, что обыски прошли у родственников Азара* и Глека, сами экс-депутаты находятся за пределами России. Утверждается, что 1 марта «Депутаты мирной России»** провели митинг вместе с РДК*** в Берлине, требуя «свержения российской власти».

По данным RT, против Азара*, Глека, а также бывших мундепов Елены Русаковой и Сергея Власова завели уголовные дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). В отношении Фильченко и Хананашвили дела пока не возбуждены, добавляет канал.

В марте прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против четырех экс-мундепов. В ведомстве заявили, что по итогам съезда «Депутатов мирной России»**, прошедшего в октябре 2024 года в Берлине, Глек стал сопредседателем организации, а Азар*, Русакова и Власов — членами управляющего совета.

По версии прокуратуры, несмотря на признание организации нежелательной в России, экс-мундепы, «будучи достоверно осведомленными о данном решении», организуют и проводят за границей «мероприятия, направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников».

Прокуратура также заявила, что Азар*, Глек, Русакова и Власов распространяют в интернете материалы об экономических, политических и социальных процессов в России, что «свидетельствует о целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в информационном пространстве страны и обеспечению ее дальнейшего влияния».

Объединение «Депутаты мирной России» было создано московскими, петербургскими и региональными политиками в 2023 году. В августе 2024-го Генпрокуратура признала организацию нежелательной, заявив, что она пытается открыть представительства в странах Евросоюза «на деньги западных кураторов».

Члены организации выступают на различных политических конференциях и собраниях «антироссийской направленности» в Германии, а также распространяют недостоверную информацию о деятельности российских властей, а также «поддерживают экстремистские объединения».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** организация признана нежелательной в России

*** организация признана террористической и запрещена в России