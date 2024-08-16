Генпрокуратура объявила о признании иностранной неправительственной организации «Депутаты Мирной России», которая действует в Германии, нежелательной на российской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что создание «Депутатов Мирной России» было инициировано бывшими российскими муниципальными депутатами, которые покинули страну после начала военной операции на Украине и с тех пор проживают в Германии, являясь «резидентами с немецкой пропиской».

«На деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах Евросоюза из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики Российской Федерации», — заявили в Генеральной прокуратуре.

В заявлении ведомства говорится, что эти бывшие мундепы выступают на политических конференциях и других мероприятиях «антироссийской направленности», проходящих в Германии, а также якобы распространяют недостоверную информацию о деятельности российских властей и «поддерживают экстремистские объединения».

«Депутаты Мирной России» существуют с середины октября 2023 года, на момент создания в организацию входили 74 бывших и действующих депутата. Они приглашали в свои ряды не являющихся депутатами россиян в качестве «ассоциированных членов с правом совещательного голоса».

В создании организации принимали непосредственное участие бывший депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова, депутат Заксобрания Петербурга V созыва Ольга Галкина и бывший депутат городской думы Томска Андрей Фатеев*.

Напомним, с августа 2024 года в России начал действовать закон, позволяющий признавать нежелательными любые иностранные организации — не только неправительственные, но и созданные с участием органов государственной власти других стран. Принятые поправки не затрагивают межправительственные организации с российским участием и структуры, входящие в состав государственных органов зарубежных стран.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов