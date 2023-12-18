В помещении, которое могло в будущем использоваться главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, обнаружили прослушку. Об этом накануне, 17 декабря, сообщили источники «РБК-Украина» и «Украинской правды». СБУ возбудила уголовное дело.

«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», — рассказал источник «РБК-Украина». По данным «Украинской правды», прослушку также нашли у некоторых сотрудников главкома ВСУ.

Позже Служба безопасности Украины уточнила, что техника была обнаружена «не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы».

«По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу», — сказано в сообщении ведомства.

СБУ возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации (ст. 359 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).

Комментируя информацию о прослушке, бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сливы секретной информации из штабов уже имели место. «Военная тайна уже не раз становилась публичной», — написала она в телеграм-канале.

Конфликт Зеленского и Залужного

О конфликте между главкомом ВСУ и украинским президентом Владимиром Зеленским СМИ начали активно писать в ноябре. На открытый уровень он вышел после публикации статьи Залужного для The Economist, в которой главком выразил мнение, что военное противостояние с Россией зашло в тупик, для выхода из которого нужен «огромный технологический скачок». Тогда Зеленский не согласился с такой позицией, заявив, что не считает ситуацию на фронте патовой.

Высокопоставленный источник The Economist в украинском правительстве считает, что открытый конфликт в руководстве страны был «предсказуемым» результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая «пошла не по плану». Однако, по словам собеседника, Залужный поступил опрометчиво, высказывая мнение, которое противоречит более оптимистичной публичной позиции Зеленского.

При этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Politico отрицал конфликт между политическим и военным руководством Украины, а сообщения СМИ назвал военными слухами и «российской пропагандой», распространяемой по «российским каналам». По его словам, «не было ни единого случая напряженности».

В начале декабря «Украинская правда» писала, что необъявленный визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев стал дополнительным катализатором напряжения между Зеленским и Залужным, а также повысил шансы на отставку последнего, но она все же маловероятна, поскольку не решит назревшие проблемы и создаст новые.

Издание также напомнило, что «первые побеги» конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ появились еще весной 2022 года, когда опросы начали показывать рост доверия украинцев к Вооруженным силам, а Залужный создал именной благотворительный фонд, который, как начали опасаться в офисе президента, со временем «может перерасти в политическую партию».