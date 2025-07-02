В Ингушетии провели обыски в региональном главке МВД, в том числе у министра — Михаила Коробкина, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о хищении федеральных средств.

«Два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных отделов. Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве и у министра», — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, в ближайшее время для проверки приедет вторая группа сотрудников ГУСБ МВД.

Накануне об обысках в здании МВД по Ингушетии, расположенном в городе Магас, сообщал «Интерфакс». Источник агентства указывал, что оперативные действия проводятся в рамках расследования дела о хищениях средств, предназначенных для финансирования деятельности органов внутренних дел. Размер ущерба, по его данным, может превысить 1 млрд рублей.

О том, что некоторых сотрудников республиканского управления ведомства и подведомственных территориальных подразделений на районном уровне заподозрили в хищении денежных средств, стало известно в середине мая. В МВД заявили, что при подтверждении вины подозреваемых уволят, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.