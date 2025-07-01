Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы главы региона Сергея Меликова.

В сообщении не уточняется, кто займет должность госсекретаря Дагестана после отставки Магомедова.

О задержании Магомед-Султана Магомедова стало известно 25 июня, на следующий день его отпустили под подписку о невыезде. В отношении него силовики провели следственные действия по уголовному делу о хищениях и незаконной приватизации госпредприятия. В частности, были проведены обыски по десяткам адресов в Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге.

В рамках дела речь идет о незаконной приватизации крупнейшего перевалочного терминала нефтепродуктов на юге России «Дагнефтепродукт» в 2005 году. 26 июня стало известно, что суд взыскал с Магомедова, а также с его родственников и близких 100% уставного капитала ООО «Каспетролсервис». Эта компания владеет терминальными мощностями «Дагнефтепродукта». Помимо этого, в доход государства были обращены объекты недвижимости, распроданные физическим и юридическим лицам и 100% долей в нефтеперерабатывающем заводе ООО «Нефтепродуктснаб».

Источники RTVI в силовых структурах назвали Магомедова «теневым» руководителем Дагестана. По их словам, он обладал значительным влиянием на принятие решений по всем кадровым и финансовым вопросам в регионе. Собеседники RTVI пояснили, что Магомедов пошел на сотрудничество с Генпрокуратурой и согласился выполнить требования. После этого его родственники обязались добровольно передать терминал и его составляющие государству.

В то же время источники RTVI сообщили, что Магомедов не фигурирует в деле о незаконной приватизации «Дагнефтепродукта», а в материалах уголовного дела упоминаются неустановленные лица, обладающие существенными неформальными связями в республике. Общий ущерб от их действий оценивался в 335,7 млн рублей.